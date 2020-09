Dalle mascherine obbligatorie ai percorsi distinti di entrata e di uscita negli edifici che ospitano i seggi. Sono alcune delle misure disposte per votare in tutta sicurezza oggi e domani.

Ecco le precauzioni che devono essere rispettate da chi andrà a votare.

La temperatura

Non andare a votare se si ha una temperatura superiore a 37,5°o si hanno sintomi da Covid. Non bisogna andare al seggio anche se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o si è stati in contatto con persone risultate positive.

È prevista la possibilità del voto a domicilio. Finora sono meno di un migliaio le domande arrivate per esercitare il diritto di voto da casa, anche se malati in isolamento domiciliare sono a quasi 40mila.

Mascherina obbligatoria

Per accedere al seggio elettorale è obbligatorio indossare la mascherina. Per evitare gli assembramenti, nei seggi con più sezioni elettorali si attenderà il proprio turno per votare in spazi esterni alla struttura.

Al momento dell’ingresso al seggio si dovrà igienizzare le mani con il gel che si troverà vicino alla porta. L’elettore, una volta che si è avvicinato agli scrutatori per l’identificazione e prima di ricevere scheda e la matita, dovrà di nuovo igienizzarsi le mani.

Distanziamento

Gli elettori dovranno rispettare il distanziamento dai componenti del seggio (almeno un metro) con una distanza maggiore nel momento in cui bisognerà rimuovere la mascherina per il riconoscimento.

Dopo aver votato e ripiegato la scheda elettorale, spetterà all’elettore inserirla nell’urna. Una volta completata l’operazione di voto è consigliato igienizzarsi (per la terza volta) le mani.

