USA. Gli Stati Uniti annunciano il divieto di download di TikTok e WeChat da domenica. Bloccate le due app. “Su indicazione del presidente, abbiamo deciso per un’azione significativa per combattere la maligna raccolta di dati personali degli americani da parte della Cina, promuovendo allo stesso tempo i nostri valori e le norme della democrazia”.

Divieto TikTok

Lo afferma il segretario al Commercio americano, Wilbur Ross, confermando il divieto per WeChat e TikTok a partire da domenica. “Il Partito Comunista Cinese ha dimostrato di usare queste app per minacciare la sicurezza nazionale, la politica estera e l’economia americana”, aggiunge il Dipartimento del Commercio.

L’algoritmo segreto

Il segreto del successo di TikTok è nel suo algoritmo che attraverso intelligenza artificiale e big data raccomanda contenuti personalizzati che spingono gli utenti a creare nuovi video e a restare per più tempo nell’applicazione.

Un algoritmo che non può essere esportato senza l’approvazione del governo cinese. Il 28 agosto il ministero del Commercio cinese ha aggiornato una lista di tecnologie che necessitano del benestare del governo per essere cedute all’estero, con nuove regole più restrittive; tra queste tecnologie non cedibili ci sono gli algoritmi sviluppati dai programmatori di ByteDance per TikTok.

