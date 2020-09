Giugliano. Chiusura di campagna elettorale in piazza Matteotti per Potere al Popolo alla presenza del candidato governatore Giuliano Granato. La forza politica capitanata da Arianna Organo in queste elezioni giuglianesi è l’unica lista che corre da sola.

Un programma, spiegano, che racchiude le lotte degli anni passati, dal lavoro all’ambiente. In corsa per il consiglio regionale, il musicista giuglianese Gennaro Tesone, componente della storica band degli Almamgretta.

Potere al Popolo lancia dunque la sfida anche in Regione con il candidato governatore più giovane: “Vogliamo entrare in consiglio regionale per vigilare su come verranno spesi i soldi”.

