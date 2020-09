Tremano i Campi Flegrei. Scossa di terremoto questa mattina, 18 settembre, con epicentro nel comune di Pozzuoli. Alle 9 e 28 un sisma di magnitudo 1.3 ha fatto tremare tutti i paesi dell’are flegrea, da Bacoli e Monte di Procida fino a Soccavo e Quarto.

Campi Flegrei, scossa di terremoto in mattinata

L’evento tellurico ha avuto una profondità di 1 chilometro. A darne notizia anche la pagina del portale dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Non si registrano danni a cose o persone. Ad avvertirla alcuni residenti, soprattutto quelli che abitano i piani alti degli edifici. L’ultima scossa di terremoto in zona risale allo scorso 11 settembre, alle 19 e 32. Anche in quel caso si trattò di un sisma di bassa magnitudo (1.1).

continua a leggere su Teleclubitalia.it