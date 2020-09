Ha fumato uno spinello, poi si è addormentato sul letto e ha finito per schiacciare accidentalmente il suo figlioletto di appena 4 mesi. E’ successo a Blakcpool, in Inghilterra. L’uomo è Brooklyn Newton.

Fuma uno spinello e si addormenta: schiaccia il figlioletto di 4 mesi

L’uomo si è addormentato sotto gli effetti della cannabis e non si è reso conto della presenza del piccolo sul letto. Quando si è svegliato, la drammatica scoperta: il neonato presentava sangue dal naso ed era freddo. Quando Brooklyn ha chiamato i soccorsi, era troppo tardi. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte del piccolo.

Successivamente, ha raccontato alle forze dell’ordine di aver prima allattato il piccolo e poi di averlo messo a dormire insieme al fratello più grande, dopodiché avrebbe fumato il suo spinello e si sarebbe messo a dormire con i bambini.

Un tragico incidente sul quale la polizia inglese ha avviato un’indagine per provare ad accertare ulteriori elementi. In casa dell’uomo sono state trovate droghe e strumenti dediti al consumo casalingo. L’accusa per Brooklyn Newton è quella di omicidio e dovrà risponderne davanti al tribunale. L’autopsia effettuata sul corpo del piccolo Isaac dalla dottoressa Alison Armor, ha evidenziato che il bambino era morto da tempo ed è stato trovato nel letto sdraiato a faccia in giù.

continua a leggere su Teleclubitalia.it