Colleferro. Le indagini sui 4 giovani di Artena che hanno ucciso a botte Willy Monteiro sono ancora in corso. Gli investigatori, infatti, stanno raccogliendo ancora alcune testimonianze per ricostruire esattamente quanto accaduto.

Intato gli avvocati difensori degli arrestati a Rebibbia chiedono di rimanere in isolamento. Anche dopo la “quarantena” di due settimane cui sono sottoposti tutti i detenuti che entrano in carcere – per evitare ritorsioni dagli altri reclusi, giungono ulteriori esiti dalle indagini.

I picchiatori percepiscono il reddito di cittadinanza

Una delle ultime novità che è emersa dall’indagine è che tutti e quattro gli arrestati, compreso Belleggia, che è ai domiciliari, godono del diritto di cittadinanza.

Era stato annunciato che sui quattro indagati – ora per omicidio volontario, aggravato dai futili motivi – sarebbero state effettuate anche indagini patrimoniali, le quali hanno anche rilevato che per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, allo stato di fatto, non ne avrebbero il diritto.

Intanto sono in corso anche le indagini sull’Audi Q7 nera, usata dagli arrestati per giungere sul luogo dell’omicidio e per andar via.

In particolare si cercano tracce ematiche ed altre prove biologiche che potrebbero aggiungere elementi, anche importanti, all’intera indagine.

