Quattro classi di quattro istituti diversi sono finite in isolamento a distanza di 24 ore dalla riapertura delle scuole. E’ accaduto a Milano, gli alunni risultati finora positivi al Covid-19 sarebbero quattro.

Riapertura scuola, quattro classi in isolamento: trovati alunni positivi

Lo ha comunicato l’Ats di Milano, che spiega di aver ricevuto “oggi le segnalazioni di quattro casi di tamponi positivi”. I casi di Coronavirus sono stati individuati in una scuola primaria, in una scuola dell’infanzia, in un asilo nido e in un ulteriore nido/scuola dell’infanzia. L’agenzia di tutela della salute milanese ha aggiunto che “nel caso del nido è stata isolata anche l’educatrice”.

