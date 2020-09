Napoli. Si lanciano contro le auto in corsa e poi riprendono tutto con il cellulare. Il folle gioco in voga negli ultimi anni nelle città americane è stato emulato anche nella città di Napoli. Il video, postato sulla pagina Facebook dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli è diventato virale in pochi minuti. Nella registrazione, che dura pochi secondi, si vedono alcuni ragazzi scagliarsi contro le auto in corsa e il tutto viene ripreso da un cellulare e poi postato sui social per una manciata di like.

continua a leggere su Teleclubitalia.it