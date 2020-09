Porte aperte, in Germania. E clima teso in DFB Pokal. La Dinamo Dresda vince 4-1 contro l’Amburgo e il difensore degli ospiti, Toni Leistner, mentre rilasciava un’intervista al termine del match si è fermato per andare ad aggredire un tifoso avversario sugli spalti. Il 37 dell’amburgo rotto un primo cordone che ha provato a fermarlo, ha preso per la maglia un tifoso della Dinamo Dresta scaraventandolo per terra.

Aggredisce tifoso

È accaduto al termine della gara persa dall’Amburgo in casa della Dynamo Dresda in DFB Pokal: il giocatore della squadra ospite, ex della sfida, ha interrotto un’intervista televisiva per salire in tribuna e prendersela con un tifoso che lo aveva insultato. Video



