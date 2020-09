Due operazioni anti-droga messe a segno a Giugliano. Quattro gli arresti eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Napoli nei comuni di Giugliano in Campania e Qualiano.

Giugliano, operazione anti-droga: un arresto

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti Luigi Mascitelli, 59enne di Melito di Napoli già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – alla guida della sua auto – è stato fermato in Via Arco di Sant’Antonio, al confine con parete. Il suo atteggiamento ha insospettito i militari che hanno deciso di controllarlo.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 26 dosi di cocaina già pronte per la vendita. La droga era stipata nell’auto: all’interno di un doppiofondo della bocchetta del sistema di areazione. Arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Tre arresti a Qualiano

A Qualiano, invece, i militari della locale stazione hanno arrestato 3 persone (2 maggiorenni e 1 minorenne) che avevano dato vita a una piazza di spaccio nel centro cittadino. A finire in manette il 26enne Giuseppe Napolano, il 18enne Luigi De Luise (già noti alle forze dell’ordine) e una ragazza 17enne incensurata.

Durante il servizio antidroga – che ha visto i militari impegnati in appostamenti volti ad osservare l’attività di vendita della droga – sono state rinvenute e sequestrate 4 dosi di cocaina ed 1 di marijuana. Segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente anche un acquirente. Gli arrestati sono stati condotti ai rispettivi carceri di Poggioreale e nisida.

