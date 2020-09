Doppi turni a scuola per non affollare le sue e ottemperare alle norme anti covid, ma mamme del settimo circolo di Giugliano non ci stanno. Cosa ne sarà delle diverse attività pomeridiane dei figli? Come si fa per chi deve intraprendere terapie e per le mamme lavoratrici? Tante perplessità ridosso dell’inizio dell’anno scolastico.

Tante storie, tante difficoltà come questa mamma che ha un figlio disabile e non riesce ad organizzarsi con le terapie del bambino.

Difficoltà anche per chi nella stessa scuola ha più di un bambino, ognuno con un orario diverso.

Sono preoccupate le mamme, niente più sport, niente più attività, e anche il catechismo diventa difficoltoso.

