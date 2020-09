Arzano. Si stanno vivendo momenti di paura nella zona industriale di Arzano. Un incendio è divampato questa mattina in un campo abbandonato e si è esteso, a causa delle folate di vento, in tutto il terreno lambendo anche un’azienda, la Irmes. Le fiamme hanno distrutto anche alcuni veicoli in sosta.

I dipendenti della fabbrica sono riusciti a mettersi in salvo. Sul posto sono accorsi la Polizia Municipale, la Polizia di Stato, i Carabinieri che hanno interdetto la strada, e anche due squadre dei Vigili del fuoco con un’autobotte. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato l’incendio. I pompieri, con non poche difficoltà, stanno cercando di domare le lingue di fuoco.

Le fiamme, altissime, ed il fumo sprigionato dall’incendio sono visibili a chilometri di distanza, anche dai comuni limitrofi. Decine le persone che si sono riversate in strada dopo aver abbandonato le fabbriche adiacenti e le abitazioni.

