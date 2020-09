Giugliano. E’ deceduta a causa della malattia del secolo che sta affliggendo i nostri territori da anni, Emilia Grieco di Pozzuoli ma residente a Giugliano da anni, precisamente in fascia costiera. Sotto choc l’intera comunità dopo la notizia circolata sui social. In tanti hanno scritto e commentato sui social per dare un ultimo saluto.

Giugliano piange Emilia

“Ci sono persone che lasciano un segno nella tua vita, scrive Chiara. Nel 2017 organizzammo una festa in tuo onore perché avevi vinto, una serata molto piacevole ed allegra, una serata in cui ti abbiamo fatto sentire il nostro affetto. Purtroppo però la malattia è ritornata e tu hai combattuto con i denti e le unghie.”

I funerali

La donna lascia marito e due figlie. I funerali si terranno nella giornata di domani alle ore 15 nella chiesa di San Luca.

continua a leggere su Teleclubitalia.it