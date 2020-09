Incidente mortale questa notte in via Etruschi. A perdere la vita una giovane del Parco Verde, Paola M.G.

Caivano piange Paola: la ragazza è morta in un incidente

Questa notte la vittima viaggiava sul motorino insieme a un’amica, lungo l’arteria stradale che collega Caivano ad Acerra, quando, intorno alle tre di notte, lo scooter avrebbe impattato con un veicolo che avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo alla conducente.

Il motociclo è finito fuori strada. Paola, secondo quanto ricostruito, è stata ferita mortalmente alla gola pare da un tubo usato per irrigare i campi della zona. Per lei non c’è stato nulla da fare e ogni tentato di rianimazione messo in campo si è rivelato inutile.

Non è invece in pericolo di vita l’amica che viaggiava con lei, ricoverata presso l’Ospedale Villa dei Fiori di Acerra. Secondo fonti ospedaliere avrebbe riportato la lussazione della spalla. Le indagini sono coordinate dai Carabinieri di Acerra, che pare abbiano già fermato una persona.

continua a leggere su Teleclubitalia.it