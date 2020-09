Catania. Si schianta contro il muro dopo malore, muore 65enne di Maletto, provincia di Catania. La notizia, pubblicata nelle pagine cartacee de La Sicilia ha causato sgomento nella comunità per i tanti che quell’uomo lo conoscevano.

I fatti sono accaduti nella giornata di ieri a Linguaglossa (CT), esattamente davanti al cimitero comunale. Proprio nel muro di cinta, la vittima, avrebbe finito la sua corsa, schiantandosi e morendo sul colpo.

Si schianta con l’auto dopo malore

Sul posto, nonostante alcuni automobilisti in transito abbiano fornito i primi aiuti al malcapitato, i sanitari del 118 – insieme al personale medico giunto a bordo dell’elisoccorso – non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. I rilievi sono stati presi in carico dai carabinieri di Randazzo.

Presenti anche i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dalle lamiere dell’abitacolo. Nonostante tutti gli aiuti possibili, per il 65enne non c’è stato nulla da fare. Le generalità dell’uomo, al momento, restano ancora sconosciute.

Foto di repertorio

