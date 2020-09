Portici. Ha smesso di battere il cuore di Ciro, 28enne di Portici, affetto da una brutta malattia contro la quale combatteva da tempo.

Portici, Ciro muore a 28 a causa di una malattia

A dare la triste notizia è il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, che attraverso un post ha espresso la propria solidarietà alla famiglia.

“Il cuore di Ciro non ce l’ha fatta, e questo giovane guerriero di Portici, la Sua Famiglia, i Suoi Amici e tante persone impegnate in gruppi di preghiera per la sua guarigione piangono per questa giovane vita strappata all’esistenza terrena. Esprimo il dolore ed il cordoglio di tutta la nostra Comunita’ alla Famiglia di Ciro e ai tanti Amici che lo hanno amato in vita e lo porteranno per sempre nei propri ricordi”, scrive il primo su Facebook. La data dei funerali verrà comunicata nelle prossime ore.

inlineadv