Giugliano. Lutto in città, Pasquale Di Biase muore a causa di un brutto male nel giro di pochi mesi. La notizia, circolata sui social, ha sconvolto l’intera città di Giugliano. Pasquale, conosciuto come ‘O Pesant, era molto noto città poiché era solito frequentare spesso la zona del comune. Centinaia i messaggi sui social per ricordarlo da parte di amici e conoscenti. “Ciao Pasquale, ti voglio ricordare che per me sei stato come un fratello più grande sempre pronto a dare consigli. Sei stata una persona umile e brava”, scrive Luigi.

related