È di un morto e sette feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a mezzogiorno di ieri sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto forlivese in direzione Bologna, all’altezza del km 83 direzione nord. A perdere la vita è stato un giovanissimo, il 13enne Luca Bassi, residente a Pontecurone in provincia di Alessandria.

Luca Bassi muore a 13 anni nell’incidente

In base alla ricostruzione effettuata dalla polizia stradale-sottosezione A14, a causare il tamponamento che ha coinvolto tre automobili, è stato un camion con rimorchio, guidato da un 52enne residente a Sabbioneta (Mantova), risultato negativo all’etilometro e indagato per omicidio stradale: ha riferito agli agenti di non aver visto che le auto davanti a lui erano ferme, centrando in pieno la Volkswagen T-Roc: la vittima si trovava sui sedili posteriori, indossava la cintura di sicurezza ma non c’è stato nulla da fare.

Alla guida c’era il padre 49enne, portato all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena in prognosi riservata (è il ferito più grave); ferita in maniera lieve la compagna, 43 anni.