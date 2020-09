Afragola. Accusa malore in strada, 45enne muore sul colpo. Come anticipa Nanotv, i fatti sono accaduto nella serata di ieri, intorno alle ore 22, in via Plebiscito ad Afragola. Un uomo di 45 anni, G.A. era in sella alla sua moto insieme al cognato quando ha accusato un malore.

Dramma ad Afragola

Il 45enne ha accostato con il mezzo e improvvisamente si è accasciato a terra, stroncato probabilmente da un infarto fulminante. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 188 per cercare di rianimarlo ma purtroppo inutilmente. Sotto choc l’intera comunità di Afragola.

