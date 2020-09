Si chiama Benadryl Challenge , è una delle tante e pericolosissime sfide che girano su TikTok. Consiste nell’imobottirsi di Benadryl che è un farmaco antistaminico. Una ragazza statunitense, Chloe Phillips, 15 anni, è morta lo scorso 21 agosto e avrebbe partecipato a questa gara tossica. Ci si filma dopo aver preso il farmaco che provoca allucinazioni ma non solo, se preso ad alto dosaggio altera e danneggia anche il sistema cardiocircolatorio.

Perché si sospetta che Chloe sia morta dopo aver assunto Benadryl? Perché la zia sui social ha scritto, e poi rimosso, un post in cui lancia un allarme accorato: «Vi prego non lasciate che lo facciano i ragazzi… non voglio vedere altre famiglie vivere quello che stiamo vivendo noi». Anche il Centro antiveleni dell’Oklahoma ha messo in guardia sull’uso sconsiderato del Benadryl.

