Nurri. Violano la quarantena per farsi un giro in città. Protagonisti della vicenda due giovani che erano stati sottoposti all’isolamento domiciliare dopo aver avuto contatti con soggetti positivi.

Due ragazzi violano la quarantena e vanno in giro per il paese: sanzionati

I carabinieri li hanno fermati e sanzionati per inottemperanza alle regole anti-covid. In seguito all’aggravamento della situazione epidemiologica in Sardegna, i controlli delle forze dell’ordine sono stati intensificati. E proprio a Nurri si registra la situazione più critica con oltre 30 persone positive.

