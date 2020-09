Giugliano. Ci sono altre 19 persone risultate positive al Covid a Giugliano. A renderlo noto è il bollettino settimanale diramato dalla Protezione Civile. Fortunatamente non si registrano decessi ma allo stesso tempo non ci sono nemmeno guariti in quest’ultima settimana. I casi attualmente positivi in città, salgono a 68.

