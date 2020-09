Domenica 30 agosto Techetechetè, l’apprezzato programma dell’access prime time di Rai 1, dedica la puntata ai debutti delle star. Nella lunga carrellata alla scoperta dei primi passi mossi nel mondo dello spettacolo da grandi stelle della tv di oggi c’è anche Barbara d’Urso, ma lo spezzone selezionato per la conduttrice di Pomeriggio Cinque fa discutere: si tratta di un topless, non censurato, risalente al varietà Stryx del 1978. Chiamata da La Stampa a commentare quelle immagini Barbara fa sapere: “Io non mi arrabbio mai”, ma non rinuncia a lanciare una frecciatina all’azienda di Viale Mazzini.

Barbara d’Urso e la stoccata alla Rai per il topless mostrato a Techetechetè

Come riporta il sito Today.it, infatti, Barbara d’Urso si toglie qualche sassolino dalle scarpe a proposito di quel topless: “Non l’ho visto, è una trasmissione che amo moltissimo. Ma il mio esordio in Rai non è stato certo una comparsata quanto una prima serata insieme a Rita Pavone, oltre che un programma con Pippo Baudo. Quindi ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento e senza nemmeno oscurarli come sarebbe giusto in prima serata“. Quindi la conclusione non senza una punta di polemica: “Noi a Mediaset non lo avremmo mai fatto“.

