Nuovo allarme coronavirus a Marano. Così come riporta Il Mattino, un medico di base è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di una dottoressa che avrebbe contratto il virus all’estero e che si è accorta delle sua positività una volta rientrata in città dopo una breve vacanza fuori regione.

Marano, medico di base positivo al Covid

La donna è asintomatica. Attualmente in isolamento domiciliare. Per fortuna non avrebbe avuto contatti con i suoi assistiti. L’Autorità sanitaria locale ha disposto la sanificazione dello studio professionale in cui opera e il tampone per i colleghi che esercitano la professione nello stesso immobile. La notizia si è diffusa rapidamente in città, generando non poche apprensioni tra i residenti.

