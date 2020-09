Allarme al pronto soccorso dell’ospedale San Sebastiano e Sant’Anna di Caserta. Nella serata di ieri una donna di 30 anni è risultata positiva al coronavirus e la direzione sanitaria ha disposto la chiusura provvisoria di alcuni locali per consentire le operazioni di sanificazione.

Caserta, donna positiva al virus: chiuso in serata il pronto soccorso

A dare notizia dell’accaduto è il portale Casertace.it. La donna era giunta al pronto soccorso di Caserta con altri problemi di salute. Come da prassi, si è sottoposta al tampone e i medici hanno scoperto la positività al virus. Immediatamente i sanitari hanno disposto il trasferimento della donna all’ospedale area covid di Maddaloni.

Sul posto successivamente sono sopraggiunti gli agenti della squadra volante della Questura di Caserta. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli. Sono in corso accertamenti per ricostruire i contatti della 30enne giunta in ospedale così da escludere ulteriori casi di contagio.