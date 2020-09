Un uomo è morto nel centro commerciale Euroma 2. L’intero edificio è stato evacuato. Come riporta Fanpage.it, il decesso sarebbe avvenuto all’interno del supermercato del centro commerciale. Non sono ancora note le cause del decesso, anche se pare si sia trattato di un malore.

Sotto shock gli altri clienti e le persone in quel momento al lavoro. Sul posto, per cercare di rianimare l’uomo, sono giunti gli operatori del 118. Per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Uomo muore al centro commerciale

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia Roma Eur. La salma è stata messa a disposizione dei familiari dell’uomo. Si tratta di un 73enne che era andato a fare la spesa al supermercato, e che si è sentito male mentre si trovava tra gli scaffali. Immediatamente è stato dato subito l’allarme e in poco tempo è arrivata l’ambulanza e l’automedica. Per l’uomo, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato più niente da fare.