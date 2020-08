C’è un caso di positività tra lo staff della trasmissione “Io e te”, in onda su Rai 1, condotto da Pierluigi Diaco.

Il conduttore ha confermato la notizia in un’intervista al Corriere: “C’è una collega che è risultata positiva al tampone — ha spiegato — Stiamo quindi procedendo all’applicazione del protocollo Rai previsto in questi casi”.

Sospesa la trasmissione “Io e te”: positiva un membro dello staff

“Ovviamente il primo pensiero va alla nostra collega e a tutta la mia squadra. Capiremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni se riusciremo ad andare in onda per l’ultima settimana di programmazione”, ha aggiunto Diaco che — secondo quanto riportato dall’Adnkronos — nella mattinata di lunedì 31 agosto è stato sottoposto a tampone ed esame sierologico all’Istituto San Gallicano di Roma, nel quartiere dell’Eur.

La sostituzione

Il giornalista si collegherà alle 14.00 da casa sua con “La Vita in Diretta Estate”, la trasmissione con Marcello Masi e Andrea Delogu che dalle 14.00 alle 15.40 prenderà in questi giorni il posto di “Io e te”, attualmente sospesa. La trasmissione condotta da Diaco avrebbe dovuto salutare i telespettatori il 4 settembre, in quanto non confermata nella prossima stagione e dunque non presente nei palinsesti Rai.