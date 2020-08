Tragico incidente in provincia di Pavia. Un ragazzo di soli 15 anni ha perso la vita mentre era in bici dopo essere stato investito da un’auto. La tragedia è avvenuta a Villanterio ieri sera, sabato 29 agosto. Stando a quanto riportato dall’Azienda regionale emergenza urgenza, l’incidente fatale è avvenuto attorno alle 22 sulla strada statale 235.

Il giovane era in sella alla sua bici quando, per cause da accertare, è stato travolto da una vettura. Sul posto l’Areu ha inviato due ambulanze e un’automedica in codice rosso: purtroppo però per il giovanissimo ciclista non c’era ormai più niente da fare e il personale del 118 intervenuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili dl fuoco di Pavia e anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e cui spetterà ricostruire cosa è avvenuto e accertare le responsabilità dell’automobilista.

La notte di sangue sulle strade del Pavese non si è purtroppo arrestata con la morte dell’adolescente. Qualche ora più tardi, poco dopo la mezzanotte, una persona che stava percorrendo la strada provinciale a Valeggio è finita fuori strada con la sua vettura per cause da accertare. Per il conducente, un uomo di cui non sono state rese note al momento le generalità, non c’è stato niente da fare: è morto sul colpo e inutile si è rivelato l’intervento dei soccorritori del 118.