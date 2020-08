Dopo aver partecipato alla serata di Ferragosto organizzata dalla discoteca Le Indie di Cervia, nel Ravennate, sono 1350 i ragazzi e le ragazze che si sono dovuti sottoporre a tampone. Sarebbero 91 i positivi, 48 a Ravenna, 22 a Forlì e 21 a Cesena.

Cervia, focolaio in discoteca: 91 casi accertati, hanno tra i 16 e i 20 anni

Hanno tutti tra i 16 e i 20 anni. Lo ha comunicato l’Ausl Romagna, sottolineando però che non è detto che tutti i contagiati abbiano contratto l’infezione quella sera alla discoteca. I giovani sono quasi tutti asintomatici: non sapendo di essere positivi hanno però incontrato diverse persone.

Come anticipato, l’indagine è partita dopo la serata organizzata dalla discoteca per Ferragosto. Quando dieci ragazzi che vi avevano partecipato sono risultati positivi, l’Azienda sanitaria locale ha lanciato un appello, chiedendo a tutti coloro che avessero partecipato alla festa di presentarsi per fare il tampone. E in molti hanno risposto, sottoponendosi a test. In 91 sono risultati positivi.