Si registra un nuovo positivo a Giugliano a distanza di 24 ore dai tre ragazzi che, dopo essere rientrati dalla Sardegna, hanno scoperto di aver contratto il virus. Si tratta di un 70enne del posto, anche lui di ritorno dalle vacanze estive.

Coronavirus a Giugliano, c’è un altro positivo: è tornato dalla Spagna

Stando a quanto apprende Teleclubitalia, l’uomo era stato a Palma di Maiorca, in Spagna. Il Paese iberico è, infatti, tra i paesi ritenuti a rischio, come la Croazia, la Grecia e Malta. Una volta rientrato in Italia, il 70enne è stato sottoposto a tampone, che ha dato purtroppo esito positivo. Attualmente è in isolamento obbligatorio.

inlineadv

Come da protocollo, l’Asl Napoli 2 Nord ha avviato l’indagine epidemiologica per rintracciare e effettuare il tampone alle persone che sono entrate in contatto con lui.

E’ di ieri, invece, la notizia di 3 giovani di Giugliano positivi al Covid-19. Si tratta di due ragazze e un ragazzo. Tutti e tre erano stati in vacanza in Sardegna: le ragazze hanno, inoltre, frequentato il Billionaire e il Sottovento Club, entrambi chiusi dopo i numerosi casi accertati in questi giorni.

Leggi anche >> Focolaio Covid in Sardegna parla una contagiata di Giugliano: “Sono positiva”