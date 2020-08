Una bambina di 18 mesi è risultata positiva al Coronavirus. La piccola è originaria di Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Qui vive insieme alla famiglia, già in quarantena dopo che un altro familiare era stato contagiato.

Coronavirus a Bari, bimba di 18 mesi positiva

A rendere nota la notizia è stato il sindaco del paese pugliese Fabrizio Baldassarre con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook: “Anche tre componenti della famiglia del primo contagiato di questa fase a Santeramo sono risultati positivi al tampone. Tra loro c’è anche una bimba di 18 mesi. Sono da giorni in isolamento domiciliare obbligatorio e non ci sono, fortunatamente, complicanze”. Il primo cittadino ha colto l’occasione per ricordare ancora una volta “di non abbassare la guardia rispetto alle regole da seguire: mascherina, distanziamento e igiene delle mani”.

