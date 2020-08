Il celebre Kevin di “Mamma ho perso l’aereo” – Macaulay Culkin – compie oggi 40 anni. Grazie al film cult di Chris Columbus, per il giovane attore il successo arrivò quando aveva solo 10 anni.

Nato a New York, Culkin vanta origini inglesi, irlandesi, norvegesi e tedesche.

Suo padre, Christopher Cornelius “Kit” Culkin, è un ex attore noto per le sue produzioni a Broadway. Terzo di sette figli, cinque maschi e due femmine, ha esordito nel mondo dello spettacolo prestando in un primo momento la sua immagine per alcune campagne pubblicitarie. Poi arrivarono alcuni ruoli minori in alcuni film fino alla consacrazione con “Mamma ho perso l’aereo”. Un successo che fece diventare Culkin l’attore bambino più ricco e famoso di Hollywood.