Melito. Blitz nel parco dello spaccio, 2 arresti. I carabinieri della tenenza di Melito di Napoli hanno arrestato per spaccio di droga Ciro Galloro – 32enne di Miano – e Nicola Esposito – 29enne del posto – entrambi già noti alle forze dell’ordine. Durante un servizio di contrasto al traffico di stupefacenti disposto dal Comando Provinciale di Napoli, i militari hanno notato in Corso Europa, all’interno del complesso popolare “Parco Monaco”, due persone cedere involucri in cambio di denaro.

Melito, blitz al parco Monaco

Bloccati i “clienti” e accertata l’attività di spaccio, i carabinieri sono intervenuti e perquisito i due giovani. Nelle loro tasche 4 dosi di cocaina, 6 di marijuana e 350 euro in contante ritenuto provento illecito. Galloro ed Esposito sono così finiti in manette e sono poi stati tradotti al carcere di Poggioreale. Gli acquirenti saranno segnalati alla Prefettura come assuntori.

inlineadv