Parete, tre giovani positivi al Covid-19: rientrati dalle vacanze in Sardegna

Parete. Tre giovani hanno scoperto di essere positivi al coronavirus dopo essere rientrati in Campania dalle vacanze in Sardegna. Lo ha annunciato il sindaco di Parete, Gino Pellegrino, attraverso un post su Facebook.

Come da protocollo nazionale, i ragazzi sono in regime di quarantena. Attivata anche la mappatura dei contatti per rintracciare le persone che sono entrate in contatto con loro sull’isola e in Campania.

“Nelle prossime ore saranno sottoposti al tampone i familiari e i diversi contatti. I ragazzi stanno bene e auguro loro una pronta guarigione”, ha scritto il primo cittadino.

Al momento a Parete ci sono 5 casi di coronavirus. Il sindaco Pellegrino ha invitato ancora una volta la comunità a continuare a rispettare le regole basilari per evitare il contagio: il distanziamento sociale, indossare la mascherine e lavarsi spesso le mani.