Teverola. Sale a 13 il totale dei positivi nella cittadina del casertano. Il mini focolaio di Teverola desta molta preoccupazione. Ad annunciarlo è il primo cittadino attraverso un post su Facebook.

L’annuncio del sindaco

Dopo aver avuto, fino a stamane, conferma dall’Asl dell’assenza di nuovi contagi, ci è appena giunta la comunicazione di altri 4 casi positivi da Covid-19: tre persone appartenenti allo stesso nucleo familiare ed un quarto appartenente ad un ceppo già contagiato. Tutti già in isolamento da giorni. Totale 13.

La situazione, come già annunciato qualche giorno fa, è assai critica e, come vi dissi, l’orizzonte non promette nulla di buono, considerato che sono in corso i rientri dalle vacanze.

Occorre alzare la guardia, rispettare le distanze di sicurezza. Rispettare, inoltre, quanto ordinato nell’ordinanza che ho firmato più di una settimana fa: OBBLIGO DELLA MASCHERINA anche all’aperto durante tutto il giorno, con particolare attenzione ai luoghi prospicienti ai bar e sale scommesse. TASSATIVO DIVIETO di assembramenti. Inutile farci la guerra a vicenda: ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte. Molto semplice: RESPONSABILITÀ! Vi terrò aggiornati.

Domattina rafforzeremo in maniera seria i controlli, multe e sanzioni per tutti coloro che, in balìa di quanto previsto, non indossino la mascherina e/o continuino a fregarsene della propria e altrui salute.