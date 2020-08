Pomezia. La scena risale al 22 agosto. Improvvisamente dalla fila in attesa davanti al parco acquatico di Zoomarine, appaiono due gruppi che si fronteggiano senza che se ne capisca il motivo. Davanti agli occhi spaventati dei bambini, due uomini si picchiano e alla fine una donna finisce a terra, forse per un malore perché non sembra sia stata colpita da nessuno.

Rissa allo Zoomarine

La scena è stata ripresa da uno dei visitatori all’esterno dei cancelli. Naturalmente tutto accade fuori senza alcuna responsabilità del parco acquatico. Alla fine arrivano i carabinieri e l’ambulanza. Nessuno si è fatto veramente male e tutto torna alla calma.