Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Covid-19 dopo il suo rientro a Bologna. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale.

Mihajlovic positivo al Covid-19, Paolo Bonolis e suo figlio Davide hanno avuto contatti

Mihajlovic era rientrato dalle vacanze in Sardegna insieme alla moglie. Qui l’allenatore ha avuto contatti anche con Paolo Bonolis e suo figlio Davide per una partita di calcetto, alla quale hanno partecipato anche Flavio Briatore e Andrea Della Valle. In una intervista a Il Messaggero, il conduttore di Ciao Darwin e di Avanti un altro! precisa di essere in perfetta salute: “Mi sento bene, sono in perfetta salute. Certamente non ho il Covid”. E ancora: “Per il lavoro che faccio io sono costantemente controllato. Anche mio figlio Davide è in perfetta salute”.

