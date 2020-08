A Lusciano i casi di Coronavirus salgono a 9. L’ultimo accertato è stato annunciato dal sindaco Nicola Esposito: si tratta di una ragazza rientrata dalle vacanze in Sardagna. I suoi familiari sono da subito tutti in quarantena e in attesa dell’esito del tampone.

Agro Aversano, torna dalla Sardegna positiva: tutta la famiglia in quarantena

“Già Venerdì 21 Agosto abbiamo riattivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (COC) – fa sapere il primo cittadino – al fine di seguire l’insorgere di eventuali emergenze sanitarie e di assicurare nell’ambito del territorio comunale la direzione ed il coordinamento dei servizi di assistenza. I numeri di riferimento sono: 0818129442 e 3346692371 (anche per messaggistica)”. A Lusciano, dunque, le persone attualmente positive sono nove. Come da protocollo, tutti i parenti o le persone che sono entrate in contatto con loro sono stati sottoposti al tampone. “La maggior parte – aggiunge il sindaco – è negativa al Covid-19. Sono monitorate continuamente”.

