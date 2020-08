Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Covid dopo il tampone a cui è stato sottoposto al suo rientro a Bologna. Lo rende noto il Bologna. Mihajlovic è asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal protocollo nazionale, Mihajlovic era rientrato da una vacanza in Sardegna, insieme alla moglie. Sottoposto al tampone, anche se asintomatico dovrà stare in isolamento per due settimane e non potrà quindi partecipare al ritiro precampionato della squadra che comincerà in settimana a Pinzolo.

Mihajlovic positivo al Covid

La sera del 9 agosto, su Instagram, è comparsa una foto di Sinisa Mihajlovic in compagnia di sua moglie al Billionaire, in Costa Smeralda. Il locale di Flavio Briatore in cui successivamente sono stati trovati positivi per undici dipendenti. “Vi ringrazio per i messaggi che mi state mandando, ma state tranquilli, papà sta benissimo ed è completamente asintomatico. Ovviamente, anche noi, venendo dalla Sardegna e da Ponte Cervo, siamo stati sottoposti al tampone”. E’ quanto ha scritto su Instagram Virgina Mihajlovic, figlia di Sinisa che ha voluto rassicurare tutti.

Dagli incontri a cena con Zlatan Ibrahimovic alle partite di calcetto. Il mister è stato in compagnia di Paolo Bonolis, Fabio Rovazzi, Andrea Della Valle, Flavio Briatore e il commentatore di Dazn, Dario Marcolin, si sta ripercorrendo il percorso fatto dal tecnico del Bologna in Sardegna e i conseguenti contatti che ha avuto.