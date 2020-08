Allarme focolaio in discoteca, stavolta a Cervia, in provincia di Ravenna. Il locale in questione è Le Indie, una delle discoteche più frequentate nel Ravvenate.

Negli ultimi giorni l’Asul Romagna ha riscontrato un certo numero persone positive al Covid-19 che hanno come caratteristica comune il fatto di aver partecipato alla serata del 15 agosto (notte tra il 15 e il 16) organizzata dalla discoteca.

Anche se l’indagine epidemiologica al momento non consente di certificare quanti contagi ci siano stati e se il contagio si avvenuto esattamente lì, l’Ausl Romagna ha invitato, in via precauzionale, chi era presente a quella serata ad effettuare il tampone gratuito, al fine di verificare l’eventuale positività al Coronavirus.