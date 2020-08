Giugliano. Rapinano commerciante, banditi in fuga con un Rolex tarocco. Arma in pugno sono entrati all’interno del negozio nella centralissima via Palumbo e si sono fatti consegnare l’orologio che l’uomo aveva al polso. I fatti sono accaduti questa mattina alle ore 7.30

I due malviventi giunti sul posto con un’auto, avevano il volto coperto da passamontagna hanno messo in atto quello che secondo loro poteva essere il colpo della giornata. Ma non è andata proprio così. L’orologio che l’uomo aveva al polso era un’imitazione della nota marca Rolex dal valore di poche centinaia di euro.

inlineadv

L’uomo aveva tentato di scappare ai rapinatori salendo su un camion della spazzatura, ma il conducente, probabilmente per paura, non lo ha fatto salire. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Giugliano.