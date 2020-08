Giugliano. Si celebreranno alle 11 i funerali di Vincenzo Bencivenga, 32 anni, deceduto lo scorso 12 agosto. La funzione religiosa sarà ufficiata presso la chiesa evangelica di via Casacelle.

Lutto a Giugliano, Vincenzo muore a 32 anni: oggi i funerali

Sulle cause del decesso c’è massimo riserbo familiare. La notizia della morte si è presto diffusa sui social, dove in tanti hanno scritto dediche e messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia.

“Buon viaggio, Enzo. Mi dispiace tantissimo, meritavi di più dalla vita. Ti conosco fin da quando eri piccolo e mai avrei immaginato tutto questo. Eri un ragazzo dolcissimo”, scrive l’amica Giulia su Facebook. Alcuni amici stanno anche organizzando una raccolta fondi per aiutare la sua famiglia. Ieri una fiaccolata in suo ricordo a Licola, in piazzetta Cristoforo Colombo.