Si sono presentati in Procura i familiari di Viviana Parisi per visionare la foto della donna trovata morta nei boschi di Caronia quindici giorni fa. Tra loro c’era il marito della dj 43enne, Daniele Mondello, che chiede se sia sicuro che quella donna trovata cadavere sia la moglie.

Viviana Parisi, il marito in Procura per vedere le foto: “Sicuri che sia lei?”

Si è presentato dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo anche il padre di Viviana, Luigino Parisi. La loro richiesta di visionare la foto è stata però negata. Il procuratore ha spiegato ai familiari che non ci sono dubbi sull’identità della vittima. “I genitori – ha detto l’avvocato Pietro Venuti – avevano dei dubbi addirittura sul fatto che si potesse trattare di Viviana e volevano visionare delle foto del cadavere. Gli è stato spiegato che, dai riscontri, in particolare la fede e i vestiti, erano sicuri si trattasse di Viviana e che non era il caso e non era possibile visionare le foto. Tuttavia hanno permesso ai genitori di fare delle ricerche autonomamente”.

L’avvocato ha aggiunto che la famiglia Mondello “presto nominerà un consulente di parte per verificare dinamica e danni dell’incidente stradale avuto da Viviana Parisi”.

Daniele Mondello, Luigino Parisi e il suocero di Viviana ieri hanno parlato a lungo con il procuratore Cavallo chiedendo di non fermare le ricerche del piccolo Gioele, che ancora non si trova.

Gioele ancora vivo dopo l’incidente

Intanto, giorni dopo l’incidente avvenuto a Viviana Parisi e al figlio Gioele, un testimone si è presentato in Procura. E ha detto che il bambino era vivo dopo l’incidente in galleria, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita. Secondo il testimone, il bambino di 4 anni aveva gli occhi ben aperti, e la mamma “un atteggiamento protettivo” nei suoi confronti. Dopo l’incidente del 3 agosto scorso all’interno di una galleria sulla Messina-Palermo il turista avrebbe visto scendere dall’auto la deejay con il piccolo Gioele e seguendola con lo sguardo avrebbe visto la donna scavalcare il guardrail e dirigersi verso la montagna.