Due casi a Villaricca e uno a Casoria. Sono i nuovi positivi registrati in provincia di Napoli nelle ultime ore. A darne notizia sono i rispettivi sindaci delle due città a Nord di Napoli. Ieri sera il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, ha informato la comunità di un cittadino risultato positivo al tampone.

Coronavirus nel Napoletano, 2 casi a Villaricca e uno a Casoria

Non si sa al momento se sia asintomatico o se abbia i sintomi riconducibili alla malattia. In ogni caso, il primo cittadino ha invitato i cittadini a non abbassare la guardia e ad assumere comportamenti responsabili. Ma soprattutto ad indossare la mascherina, il cui uso, a partire da oggi, è diventato obbligatorio all’aperto dalle 18 fino alle 6.

Anche a Villaricca si contano nuovi contagi. La sindaca Maria Rosaria Punzo lo ha reso noto attraverso la sua pagina Facebook pochi minuti fa: “Questo ovviamente non deve creare nessun allarme, ma allo stesso tempo deve rappresentare un monito importante per farci prestare massima attenzione”. Intanto in Campania i contagi aumentato giorno dopo giorno: ieri pomeriggio si sono registrati 46 positivi, di cui 5 provenienti dall’estero, o contatti di precedenti casi di rientro e 8 casi derivanti dallo screening connesso alle strutture ricettive di Sant’Antonio Abate.