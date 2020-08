Aumentano ancora i contagi tra le persone che sono rientrate dalla Croazia, dalla Grecia e da Malta. A Lusciano una ragazza è risultata positiva al Coronavirus dopo aver trascorso le vacanze estive in Croazia.

Coronavirus nel Casertano, rientra da un viaggio in Croazia: positiva una ragazza

La notizia è stata data dal sindaco di Lusciano, Nicola Esposito, che ha riferito: “L’ Asl mi ha comunicato che purtroppo abbiamo un caso di persona positiva al Covid-19.Si tratta di una ragazza che è ritornata dalle vacanze estive trascorse in Croazia. È stata immediatamente avviata tutta la procedura”.

Al momento la ragazza è sotto osservazione e sta bene. Il primo cittadino ha, inoltre, riferito che in città c’è una persona affetta da un paio di mesi da Covid-19. “Risulta ancora non guarita perché è affetta anche da altri patologie che non facilitano la guarigione ed è ancora ricoverata”.

Infine, ha aggiunto: “Attualmente siamo quindi a 2 casi di positivi in Paese. Vi chiedo di non mollare e di rispettare sempre le misure di precauzione usando sempre la mascherina, lavando spesso le mani e mantenendo il distanziamento sociale”.