Viola l’isolamento domiciliare fiduciario per partecipare a due cerimonie, un battesimo e un matrimonio. Un fotografo di Castel San Giorgio (SA) è risultato positivo al Coronavirus ed ora rischia di essere denunciato.

Campania, il fotografo del Castello delle Cerimonie viola la quarantena: denunciato. Tamponi per 40 persone

Come riporta Il Mattino, il professionista è uno dei contagiati del focolaio del grand hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, chiuso il 10 agosto scorso dopo la scoperta di alcuni casi di positività al virus tra i componenti dello staff e i familiari dei titolari.

inlineadv

Anche il fotografo aveva trascorso una giornata nel “Castello” della famiglia Polese. Anche in quel caso per questioni di lavoro. Dopo la ricostruzione della catena epidemiologica avviata dall’Asl competente, il 50enne era stato identificato e posto in isolamento domiciliare fiduciario, in attesa dell’esito del tampone a cui sono stati sottoposti tutti coloro che, come lui, hanno frequentato il noto locale di Sant’Antonio Abate a partire dal 31 luglio.

Ma anziché attendere il risultato del test e rimanere a casa, il fotografo, asintomatico, ha invece pensato di violare l’isolamento per due impegni di lavoro, un battesimo ed un matrimonio, entrambi celebrati a Castel San Giorgio, tra il 12 ed il 13 agosto.

L’allarme

L’allarme è scattato qualche giorno dopo, quando è stato reso noto l’esito del tampone: il professionista, infatti, è risultato positivo al Coronavirus. Il fotografo, insieme ai familiari, è stato posto in quarantena domiciliare obbligatoria. La sua presenza alle due cerimonie ha, intanto, costretto il sindaco Paola Lanzara, d’intesa con il dipartimento di prevenzione dell’Asl Salerno, ad identificare e sottoporre a tampone tutti i partecipanti al matrimonio e al battesimo, per accertare eventuali ulteriori contagi. Sarebbero una quarantina, in tutto, i partecipanti alle due cerimonie. Al tampone sono stati sottoposti anche gli sposi, il piccolo battezzato e il parroco che ha officiato il rito religioso.