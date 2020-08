Ventisette casi a Napoli in soli tre giorni. E’ quanto emerge dal resoconto bisettimanale pubblicato dal Comune di Napoli. Rispetto a martedì scorso, 11 agosto, si registra un sensibile aumento dei positivi nel capoluogo partenopeo: tre giorni fa, infatti, le persone risultate positive al Coronavirus erano 24.

Napoli, aumentano ancora i contagi in città: 27 positivi in 3 giorni

Ci sono altri due dati che preoccupano: i ricoverati in ospedale, che salgono a 18 (+3), e le persone in isolamento domiciliare. Quest’ultime sono aumentate di 22 unità in più rispetto all’11 agosto, portando così il totale a 68. Per quanto riguarda il numero dei guariti, negli ultimi giorni si registrano 2 persone guarite a Napoli. Fin dall’inizio della pandemia sono state 882 i pazienti che sono ufficialmente guariti dal Covid-19.

Con i 27 nuovi positivi, il bilancio complessivo dei positivi a Napoli sale a 1.111; gli attualmente positivi, invece, sono 86 (+21 rispetto a martedì). Fortunatamente il numero dei decessi resta inchiodato a 143, non si registrano dunque altre vittime da Coronavirus.