Reddito di cittadinanza agosto. Il pagamento del mese di agosto è in arrivo e a giorni i beneficiari si ritroveranno la ricarica sulla carta di Poste Italiane, ma non tutti.

Già perché il pagamento della mensilità di agosto del reddito di cittadinanza dovrebbe riguardare soltanto coloro che hanno fatto richiesta del sussidio nel mese di luglio, vale a dire i nuovi beneficiari.

E coloro che hanno fatto domanda ad agosto quando otterranno il pagamento del reddito di cittadinanza? Vediamo nel dettaglio le scadenze per il pagamento del reddito di cittadinanza del mese di agosto cercando anche di capire cosa cambia.

Pagamento di agosto in arrivo

Il pagamento di agosto è in arrivo per i nuovi beneficiari come abbiamo anticipato. Coloro che hanno fatto domanda per il reddito di cittadinanza entro luglio dovrebbero ottenere la carta e il pagamento a partire dal 15 del mese di agosto.

Considerando che il 15 è festivo e cade di sabato, il pagamento del reddito di cittadinanza potrebbe essere immaginiamo anticipato al 14 o posticipato al 17 che è lunedì. I beneficiari di lungo corso del reddito di cittadinanza dovranno invece attendere per la ricarica la fine del mese corrente.

Per coloro che hanno fatto domanda per il RdC a giugno e che hanno ottenuto il primo pagamento entro il 15 del mese scorso, la ricarica della PostePay di agosto avverrà nella data ordinaria e quindi solitamente tra il 24 e il 27 del mese di agosto.