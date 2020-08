“Non ci sarà vaccino per tutti, serve un piano strategico”. E’ l’allarme lanciato dalla virologa Ilaria Capua, responsabile negli Usa dell’One Health Center of Execellence della University of Florida, su Twitter.

“Sulle scaramucce di oggi. Mentre si dibatte se rendere obbligatoria la vaccinazione, teniamo in mente che non ce ne sarà abbastanza per tutti. Urge, quindi un piano per la sua somministrazione per offrire una protezione strategica per il Paese e mirata a chi ne ha bisogno”, Capua commenta così il dibattito che si è acceso in Italia fra i favorevoli e i contrari all’obbligo per il vaccino contro il Covid-19 quando sarà disponibile.

