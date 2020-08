San Cipriano d’Aversa. Precipita dal balcone mentre pulisce la veranda. E’ morta sul colpo una donna di 55 anni. La tragedia si è consumata a San Cipriano d’Aversa, in una traversa di via Montecorvino, poco dopo le 7 del mattino.

San Cipriano d’Aversa (Agro Aversano): donna precipita dalla veranda muore sul colpo

La dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione fornita da Edizione Caserta, la 55enne era in piedi sulle scale ed era impegnata in operazioni di pulizia quando avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto da un’altezza di diversi metri. Purtroppo l’impatto con il suolo non le ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di rianimazione del 118.

inlineadv

Sul posto sono arrivate gli agenti della Polizia del locale commissariato. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini del caso. Si propende per l’incidente domestico mentre si esclude l’ipotesi del gesto volontario. La comunità disperata piange una donna benvoluta da tutti così come la sua famiglia.